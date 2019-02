المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة، بأنهُ تمَّ الانتهاء من صيانة المركز الصحي «الرجمة».

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، إلى أنَّ مكتب المشروعات بإدارة الخدمات الصحية الأبيار، قام بتسليم المركز الصحي الرجمة بعد الانتهاء من صيانته وإعادة تأهيله لتقديم خدماته للمواطنين.

