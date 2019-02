أُقيم الجمعة بمدينة اوستيا في إيطاليا، حفل تخريج دفعة من أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أن التخرج جاء في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية، بإيفاد عدد من أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل لتقلي دورة تدريبية بمقر أكاديمية الشراكة بين وكالة فرنتكس وبعثة الاتحاد الأوروبي “اليوبام” ووزارة الداخلية الإيطالية.

هذا واستهدفت هذه الدورة 22 متدرب على مستوى ليبيا، واستمرت لمدة 3 أسابيع.

The post تخريج دفعة من أعضاء أمن السواحل بداخلية الوفاق في إيطاليا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا