الأزمة الفرنسية – الإيطالية تتفاعل.. وليبيا في جوهر الخلاف

تعقد الحكومة الإيطالية اجتماعا عاجلا اليوم السبت في مقر رئاسة الجمهورية في روما، تحت إشراف الرئيس سيرجيو ماتاريلا، وبحضور رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، لاحتواء الأزمة المتفاعلة دبلوماسيا وسياسيا مع فرنسا التي باتت تأخذ بشكل علني أبعادًا أوروبية.

وفي مبادرة غير مسبوقة، قرر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مقاطعة الخطاب الذي سيلقيه رئيس الوزراء الإيطالي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الثلاثاء، في تقليد ينافي الأعراف السائدة داخل مؤسسات الاتحاد.

ويخشى المسؤولون الإيطاليون أن تعمل فرنسا التي تتحكم في العديد من مسالك اتخاذ القرار في بروكسل وخاصة على الصعيد المالي والنقدي على الانتقام من الحكومة الإيطالية التي تعاني من متاعب في كبح البطالة واحتواء العجز العام وتعريضها لعقوبات أوروبية رسمية.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليد المفتوحة التي عرضها عليه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وأعلن أن مخاطبه الوحيد هو جوزيبي كونتي.

وفي بروكسل يرفض المسؤولون الأوروبيون الحديث عن أي وساطة بين الدولتين، فيما تراقب ألمانيا بتوجس كبير ما يجري من تلاسن بين الجارين اللاتينيين وقبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات الأوروبية التي يسعى اليمين الشعبوي لكسبها هذه المرة.

ويتمحور الخلاف الرئيس بين روما وباريس تحديدا حول هذه المسألة ووجود تخطيط من الحكومة الشعبوية في روما لقطع التيار المؤيد لأوروبا والذي يريد الرئيس الفرنسي تزعمه لكسب الاقتراع الأوروبي في مايو المقبل.

وأعلنت ايطاليا دعمها رسميا لحركة السترات الصفراء فيما يقيم العديد من السياسيين الإيطاليين المعارضين للحكومة الإيطالية في فرنسا ويروجون لأطروحات مضادة لسالفيني.

لكن الصراع الأوروبي والملفات الاقتصادية المتراكمة مثل رفض فرنسا شراء ايطاليا لأحواض السفن الفرنسية وعزوف الخطوط الفرنسية عن إنقاذ شركة اليتاليا للنقل الجوي ورفض إيطاليا إعارة مقتنيات فنية لمتحف اللوفر لا تمثل وحدها محور الخلاف القائم بين الدولتين، إلا أن إدارة مصالح البلدين في ليبيا تبدو الجانب الخفي لكنه الأهم في المواجهة الفرنسية – الإيطالية.

وأكدت صحيفة «ألفاتو كوتيديناو» الصادرة اليوم السبت أن محور الخلاف الفعلي يكمن في الحقول النفطية الليبية، مشيرة إلى أن موضوع السترات الصفراء والتهجم الايطالي على السياسة الإفريقية لفرنسا وانتقاد سياسة الهجرة الفرنسية ما هي إلا مبررات وواجهة لإخفاء حقيقة الصراع الدائر بين البلدين حول ليبيا.

وقالت إن حقل الشرارة وفي الواقع لا يتبع مؤسسة نفطية لوحدها، لكنه يجمع أيضًا كلا من (ريسبول) الإسبانية و(او-ام في) النمساوية و(إيني) الإيطالية و(توتال) الفرنسية و(ستاتويل) النرويجية، وهو أمر يمنح الطرف الذي يسطر عليه نفوذا فعليا.

وأكدت ألفاتو كوتيداينو أن «أي سيطرة مستدامة لقوات حفتر على الجنوب وهو ما تريده فرنسا سوف يغير بشكل تلقائي من معادلة القوة في الشمال، ما يفسر أيضا البعد الفعلي للمواجهة الفرنسية الإيطالية الحالية، وقيام فرنسا بالتدخل عسكريا في شمال تشاد».

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