مستشفى تاورغاء العام يباشر في علاج مرضى اللشمانيا بالمدينة

باشر مستشفى تاورغاء العام الجمعة في علاج مرضى اللشمانيا بمقر المستشفى في المدينة.

ودعت إدارة المستشفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جميع المرضى أخذ العلم بأن العلاج قد وصل المستشفى.

يُشار أن مستشفى تاورغاء العام أعلن الثلاثاء الماضي استلامه من المركز الوطني لمكافحة الأمراض 100 حقنة علاج اللشمانيا نوع «glucontime» بمقر المركز في مدينة طرابلس.

وأوضح عبر صفحته الرسمية أنه سيُعلن عن جدول عمل عيادة اللشمانيا لاستقبال المرضى ومواعيد الحقن.

