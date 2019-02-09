قوة حماية الجنوب: تعيين الفريق كنه يقطع الطريق على إدخال الجنوب في نفق مظلم

قالت قوة حماية الجنوب إن تعيين الفريق علي كنه، خطوة في اتجاه تأمين الجنوب وحمايته من الميلشيات، وقطع للطريق على من يريد إدخال الجنوب في نفق مظلم لأغراض خارجية وشخصية، ومطامع الوصول إلى السلطة، بعيدا عن المصالح الوطنية.

ودعت القوة في بيان لها إلى تحمل المسؤولية الوطنية، في حماية أبناء الجنوب الذين يتعرضون للقصف بالطيران والقتل والدمار، من قبل ميلشيات عملية الكرامة، وقوات المعارضة السودانية.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد عين الأربعاء الماضي فريق ركن، علي سليمان كنه، آمرا للمنطقة العسكرية سبها.

وانسحبت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، من مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا، بعد هجوم شنته عليها قوات المنطقة العسكرية سبها، التابعة لحكومة الوفاق الوطني في معسكر وينيدي المعروف بالمغاوير سابقا.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ثلاثة وإصابة سبعة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، من بينهم المقدم اغلس آمر كتيبة 173 التابعة لقوات عملية الكرامة.

وقال مصدر عسكري من المنطقة العسكرية سبها، إن قوات حفتر رفضت الخروج من المدينة بدعوى أنها قادمة لتأمينها، مما اضطر كتيبة مسلحة من المنطقة العسكرية سبها إلى الاشتباك معها وإجبارها على الانسحاب خارج أوباري.

وأكد المصدر أن قوات اللواء علي كنه آمر المنطقة العسكرية الجنوبية لن تسمح لقوات حفتر بدخول أوباري أو السيطرة على حقل الشرارة، الذي مازال تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر