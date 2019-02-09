تشاد تعلن أسر مئات المقاتلين الفارين من ليبيا

أعلن الجيش التشادي، اليوم السبت، عن أسر أكثر من 250 ممن وصفهم بالإرهابيين القادمين من ليبيا.

وأصدرت هيئة أركان الجيش التشادي بيانا قالت فيه إن قواتها تمكنت من تدمير أكثر من 40 عربة ، كما جرى ضبط مئات القطع من الأسلحة، إضافة لمن تم أسرهم من المقاتلين.

وأشار الجيش إلى أن “عملية التمشيط مستمرة” في منطقة النادي في شمال شرق تشاد، بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والسودان.

وكانت فرنسا أعلنت سابقا أن قواتها الجوية استهدفت، بالتعاون مع الجيش التشادي، قافلة آليات تابعة للمتمردين التشاديين الهاربين من ليبيا.

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