صحة الوفاق تدعو لاستكمال المشاريع المتوقفة بصبراتة وصرمان

قام وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم بزيارة ميدانية للمستشفيات والمرافق الصحية الواقعة ضمن بلديتي صبراتة وصرمان لتحديد احتياجاتها الفعلية وتفعيلها للعمل بكامل طاقتها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن وكيل الوزارة تفقد سير العمل داخل مستشفى صرمان العام والمعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة؛ وبعد الوقوف على سير العمل في المستشفيات والمراكز ومناقشة المشاكل التي يعاني منها العناصر الطبية، والتي تعيق تقديم الخدمات الصحية بالبلديتين أعطى وكيل الوزارة تعليماته للجهات التنفيذية لاستكمال المشاريع المتوقفة وتوفير الأجهزة والمعدّات والاحتياجات العاجلة للمرافق والمستشفيات، وتسوية أوضاع العاملين بالقطاع الصحي.

وقال وكيل الوزارة إنه بعد توفير النواقص الخاصة بالمستشفيات ستتمكن من العمل بكامل طاقتها في مدة أقصاها شهر رمضان القادم وسيُسهم تفعيل مستشفى صرمان العام المجهز بطريقة حديثة في استيعاب الحالات بالمدينة والمناطق المجاورة.

وشدّد وكيل الوزارة على دور المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة في توطين العلاج بليبيا ورفع المعاناة عن المرضى حيث يضم المعهد كفاءات طبية ليبية عالية من استشاريين وجراحين تسعى الوزارة للنهوض بهم بالقطاع الصحي في ليبيا.

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