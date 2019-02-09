بالفيديو.. سلاح الجو يوجّه ضربة تحذيرية لطائرة حاولت الاقلاع من حقل الفيل

وجّه سلاح الجو الليبي ،ظهر اليوم السبت ،ضربة تحذيرية شمال مدرج طيران حقل الفيل النفطي جنوب غرب مدينة أوباري ،وذلك تنفيذاً للبلاغ الصادر عن غرفة عمليات سلاح الجو الليبي يوم الخميس الماضي ،بالتعامل مع أي طائرة كانت عسكرية أو مدنية ،كهدف معادي سواء إستخدمت المطارات أو المدارج المعتمدة او المهابط الترابية.

وأظهرت لقطات فيديو واردة من حقل الفيل تصاعد سحابة من الدخان جراء إنفجار مقذوف ألقت به الطائرة فى منطقة ترابية مفتوحة قرب الحقل ،دون احداث أضرار مادية أو بشرية.

فيما بدت طائرة تابعة للخطوط الليبية تتواجد على المدرج فى رحلة غير معلنة وغير مجدولة على جدول رحلات اليوم فيما رجحت أنباء بأنها كانت تستعد لنقل الفريق علي كنّه إلى طرابلس .

عاجل / حقل الفيل محاولة يائسة من طيران المتمرد حفتر لقتل الابرياء على متن طائرة مدنية تنقل المهندسين والفنيين والعمال من طرابلس الى في مهبط حقل الفيل في حوض مرزق .جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف بجرائمه المتعددة والمتكررة . Posted by ‎قناة التبو على الفيس بوك‎ on Saturday, February 9, 2019

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