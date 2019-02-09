تخريج دفعة من منتسبي أمن السواحل في إيطاليا

شهدت مدينة أوستيا الإيطالية أمس الجمعة، تخريج دفعة جديدة من منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية، في مجال البحث والإنقاذ البحري، وإنفاذ القانون في البحر.

وأوضحت وزارة الداخلية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اثنين وعشرين متدربا من جميع أنحاء ليبيا، خضعوا لدورة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت الوزارة إن الدورة تأتي في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية، من خلال إيفاد عدد من أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل، لتقلي دورة تدريبية بمقر أكاديمية الشراكة بين وكالة فرنتكس، وبعثة الاتحاد الأوروبي اليوبام، ووزارة الداخلية الإيطالية.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، قد بحث مع وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة مدير إدارة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية، تدريب وتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية التابعة للداخلية.

وقال باشاغا خلال لقائه بالوفد اليوم الإثنين، بمقر وزارة الداخلية، إن وزارته تتطلع إلى تعاون ودعم مباشر من الحكومة الإيطالية، في مجالات التدريب والتأهيل.

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