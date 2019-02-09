شركة ميدافيا المالطية للطيران تعلن عن خطط إنشاء فرع “ميداليبيا”

العنوان _فاليتا

ذكرت صحيفة ” تايمز أوف مالطا ” اليوم 9 فبراير أن شركة الطيران ” ميدافيا -Medavia ” قدمت طلبًا للحصول على شهادة مشغل جوي من هيئة الطيران المدني الليبية ، مما يمهد الطريق لبدء الرحلات المجدولة في عام 2020 ( حسب ماتم نقله عن موقع فوربس “

وقد نقل موقع فوربس ماذكره ” Rammah Ettir ” الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة أجريت في مقر الشركة في مالطا :

“إن الفكرة العامة هي تقديم خدمات أكثر وأفضل وموثوقة للتنقل بين المدن الليبية ، وأن الخدمات التي يتم تقديمها في الوقت الحالي ليست جيدة حيث أن المسافرون الليبيون يستحقون أفضل بكثير”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية