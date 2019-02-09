جهود أمنية لضبط الأمن في سبها

تواصل الأجهزة الأمنية في سبها مساعيها لضبط الأمن بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ الخطة الأمنية بالمشاركة مع الشرطة العسكرية.

وفي إطار هذه الجهود تفقد مدير أمن سبها العميد الساعدي “محمد علي” الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين المدينة والشوارع، ووقف على انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة.

وقالت مديرية أمن سبها بصفحتها في “فيسبوك”، السبت، إن العميد الساعدي قام بمتابعة آليات العمل وتقسيم الشوارع والمفترقات إلى قطاعات لتأمين كل قطاع والإشراف عليه من قبل المستويات الإشرافية والتأكد من التواجد الأمني الدائم لتقليل فرص وقوع الجرائم.

وأضافت المديرية أن العميد الساعدي تابع سير العمل في البوابات بحسب خطة التأمين، وتوعية الضباط وأفراد الشرطة بالظروف الأمنية الراهنة، مؤكدا أهمية اليقظة وتوخي الحيطة والحذر واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطن.

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