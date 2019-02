«مديرية سبها» تتعاون مع الشرطة العسكرية لضبط الأمن في المدينة

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن سبها، بأنَّ أجهزة المدينة تواصل مساعيها لضبط الأمن بالمدينة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الخطة الأمنية بالمشاركة مع الشرطة العسكرية.

وتفقد مدير أمن سبها العميد الساعدي، محمد علي، الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين المدينة والشوارع، ووقف على انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة.

وأشارت مديرية أمن سبها، إلى إن العميد الساعدي قام بمتابعة آليات العمل وتقسيم الشوارع والمفترقات إلى قطاعات لتأمين كل قطاع والإشراف عليه من قبل المستويات الإشرافية والتأكد من التواجد الأمني الدائم لتقليل فرص وقوع الجرائم.

