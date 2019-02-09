قبائل الكوارغلية بالزاوية تعلن دعمها لعمليات الجيش في الجنوب ؟

ليبيا – أصدر المجلس الإجتماعي لقبائل الكوارغلية بالزاوية أمس الجمعة هنأوا فيه أهالي المنطقة الجنوبية بتحررهم من جبر العصابات الإجرامية عليهم وعودة السلم والأمان إلى مدنهم وقراهم وتوفر الوقود والسيولة وحرية التنقل.

المجلس الإجتماعي لقبائل الكوارغلية هنأ وبارك في البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه الشعب الليبي بتحرير ثرواته وأرزاقه من حقول نفطية من قطاع الطرق واللصوص، مؤكداً على حرص قبائل الكوارغلية في الزاوية على راحة واستقرار أهالي الجنوب.

ونوّه المجلس إلى عمق العلاقات التاريخية مع قبائل الجنوب ومكوناته الإجتماعية ومع كامل النسيج الاجتماعي الليبي المتماسك، لافتاً إلى دعمهم بقوة للقوات المسلحة والمتمثلة في الجيش الليبي وتسخيرهم إلى كل ما يملكون من أجل وحدة وسيادة وأمن البلاد.

المجلس الأعلى لقبائل الكوارغلية بالزاوية دعا الجميع للوقوف مع الجيش وإلتحاق العسكريين الذين لم يلتحقوا بعد، مطالباً جميع الأهالي في الزاوية إلى التظافر ونبذ الخلاف والفرقة من أجل قيام الدولة في أسرع وقت ممكن إقتداءا بدور الآباء والأجداد من رجالات وأبطال مدينة الزاوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية