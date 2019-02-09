سلاح الجو يقصف مواقع بمطار حقل الفيل

أكدت مصادر من مدينة أوباري لـ218 استهداف مُقاتلات سلاح الجو لمواقع بمحيط مهبط مطار حقل الفيل بالتزامن مع هبوط طائرة خاصة بشركة طيران النفط تقل على متنها مستخدمي الحقل لاستلام مهامهم .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر عموداً من الدخان الناتج عن الضربة الجوية التي استهدفت الحقل الواقع جنوب غرب أوباري.

وبالمُقابل تشهد مدينة مرزق الواقعة جنوب سبها والتي تُعتبر وجهة الجيش الوطني الآن ضمن عملياته العسكرية التي أطلقها لتأمين المنطقة الجنوبية والقضاء على العصابات التشادية والإرهابية، هدوءاً نسبياً بعد أن سيطرت قوات الجيش على كامل منافذها.

ووصلت عمليات الجيش التي زاد عمقها جنوبا إلى مشارف مرزق الواقعة على بعد 120 كيلو مترا جنوبي سبها بعد بسط سيطرته على مدينتي غدوة وسبها.

ويحاصر الجيش مداخل المدينة ومخارجها بهدف تضييق الخناق على المجموعات المسلحة الموجودة داخلها بحسب ما أفاد به مصدر عسكري لـ 218.

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