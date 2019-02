توجيه ضربات تحذيرية لطائرة حاولت الإقلاع من حقل الفيل جنوب أوباري

المتوسط:

قام سلاح الجو الليبي، ظهر اليوم السبت، بتوجيه ضربة تحذيرية شمال مدرج طيران حقل الفيل النفطي جنوب غرب مدينة أوباري، وذلك تنفيذاً للبلاغ الصادر عن غرفة عمليات سلاح الجو الليبي يوم الخميس الماضي، وذلك بالتعامل مع أي طائرة كانت عسكرية أو مدنية، كهدف معادي سواء استخدمت المطارات أو المدارج المعتمدة أو المهابط الترابية.

وأشار سلاح الجو، إلى أنَّ طائرة تابعة للخطوط الليبية بدت تتواجد على المدرج في رحلة غير معلنة وغير مجدولة على جدول رحلات اليوم، بينما رجحت أنباء بأنها كانت تستعد لنقل الفريق علي كنّه إلى طرابلس.

