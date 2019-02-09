الجيش التشادي يقبض على 250 إرهابياً قادمين من ليبيا

القى الجيش التشادي اليوم، القبض على أكثر من 250 إرهابياً، من بينهم قادة رئيسيون، بعد دخولهم الأراضي التشادية أواخر يناير الماضي، قادمين من ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التشادية.

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق، أن سلاحها الجوي استهدف المعارضة التشادية بغارتين منفصلتين، استهدفت الأولى أربعين آلية مسلحة داخل الأراضي التشادية، إثر فرارهم من ليبيا، بعد أن استهدف الجيش الليبي مواقعهم.

وأكد الجيش التشادي تواصل عمليات الدهم في منطقة إينديني، على الحدود الشمالية الشرقية التشادية مع ليبيا والسودان.

يذكر أن قوات الجيش الليبي أطلقت عملية عسكرية لتطهير الجنوب، وملاحقة المجموعات الإرهابية والمسلحة، من بينها مسلحي المعارضة التشادية في منتصف الشهر الماضي.

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