ورشة عمل ببني وليد حول النزاعات المحلية

العنوان-بني وليد

نظمت مؤسسة مبادرة التغيير السلمي السبت بمدينة بني وليد ورشة عمل تحت عنوان ” توجيه الشراكة و بناء قدراتها في مجال حساسية النزاع ” بحضور عدد من المثقفين و منتسبي منظمات المجتمع المدني بالمدينة .

و تتضمن الورشة التي عقدت بمقر فرع صندوق الضمان الاجتماعي سوف الجين و تستمر يومين جملة من المحاور من بينها مفهوم حساسية النزاع و آليات تطبيقه على أرض الواقع ، و تحديد النقاط الواجب مراعاتها عند حدوث النزاعات ،و تحديد و تحليل القضايا المحلية المتعلقة بالنزاع و السلام .

يشار إلى أن مؤسسة مبادرة التغيير السلمي تعمل من خلال ورش العمل و الدورات التدريبية على بناء قدرات السلطات المحلية و قادة المجتمع لتنفيذ استراتيجية ” السلام الإجتماعي و التنمية المحلية ” .

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