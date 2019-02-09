المؤسسة وريبسول يبحثان سبل التعاون المستقبلي وأزمة حقل الشرارة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في 7 فبراير 2019 بمقر المؤسسة بطرابلس بالمدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا لويس باولو نافاس لمناقشة مشاريع الشركة بليبيا والأزمة المستمرة في حقل الشرارة النفطي.

كما تباحث الجانبان مجالات تعزيز التعاون بين المؤسسة وريبسول واستعرضا الأنشطة والخطط التجارية المشتركة لعام 2019 بما في ذلك آخر التطورات في حقل الشرارة.

وأعرب الطرفان عن قلقهما حيال سلامة الموظفين المتواجدين بالحقل والإعداد الأمني العام للموقع، داعين إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل.

حضر الاجتماع خالد بوخطوة مدير عام الامن و السلامة و الصحة و البيئة و التنمية المستدامة ومهدي اصمامة ، نائب المدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا.

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