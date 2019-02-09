الجمعية العمومية للقابضة للاتصالات تعقد اجتماعها الأول

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها الأول لعام 2019 الخميس الماضي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور كل من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات برئاسة فيصل قرقاب.

وبحسب المكتب الإعلامي للجمعية العمومية للشركة الليبية تم استعراض تقرير نشاط الشركة القابضة والشركات التابعة لها وأبرز التحديات التي واجهها قطاع الاتصالات خلال عام 2018.

كما تم عرض عدد من المشاريع التي تم اطلاقها كخدمات الجيل الرابع المطور لكل من المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول وليبيا للاتصالات والتقنية وكذلك اعتماد اتفاقية أسعار التراسل الجديدة المخفضة وإطلاق الكابل البحري سلفيوم الذي سيساهم وبشكل كبير في رفع مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد وغيرها من الإنجازات.

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