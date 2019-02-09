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#عاجل _سلاح الجو الليبي يشن غارة تحذيرية لطائرة كانت تستعد للهبوط بحقل الفيل النفطي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

عاجل _سلاح الجو الليبي يشن غارة تحذيرية لطائرة كانت تستعد للهبوط بمهبط حقل الفيل النفطي مخترقة التعميم الصادر من القيادة العامة بمنع الطيران بمناطق الجنوب العسكرية دون إذن مسبق .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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