عاجل _سلاح الجو الليبي يشن غارة تحذيرية لطائرة كانت تستعد للهبوط بحقل الفيل النفطي

عاجل _سلاح الجو الليبي يشن غارة تحذيرية لطائرة كانت تستعد للهبوط بمهبط حقل الفيل النفطي مخترقة التعميم الصادر من القيادة العامة بمنع الطيران بمناطق الجنوب العسكرية دون إذن مسبق .

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