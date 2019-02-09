بدء التجهيز لإعادة تدوير القمامة في زليتن

ناقش وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر مع اعضاء الوكالة الليبية للتنمية وعدد من أعضاء المجالس البلدية مقترح اعادة تدوير القمامة في البلديات.

وعلقت ﺳﻌﺪﺓ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺃﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ “ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ” قائلة أن تكدس القمامة في الشوارع ومخاطر ذلك بيئا تطلب التفكير بشكل جدي في مشروع اعادة تدويرها للتقليل من التلوث البيئي والاحتباس الحراري الناتج عن إحراقها من قبل المواطنين موضحة ان المكبات الموجودة لم تعد تستوعب المزيد من كميات القمامة وعلي كل بلدية ان تفكر جدياص في اعادة تدوير نفايات وقمامة قاطنيها.

وقالت ستكون الخطوة الاولي بإعادة تدوير القمامة في منطقة زليتن وذلك بعد ان منح المجلس البلدي قطعة ارض ليقام عليها المشروع بالتعاون مع شركة فرنسية وسيشمل التدوير قمامة كلاً من مناطق” زليتن والخمس ومسلاته “.

وأضاف كما يتم العمل علي تنفيذ نفس المشروع بمنطقة عين زارة وذلك بعد توفير المكان من قبل المجلس البلدي.

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