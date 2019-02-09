تخريج 22 متدرب بأمن السواحل من دورة للإنقاذ البحري في ايطاليا

ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أمس الجمعة عن تخريج دفعة لصالح أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في مجال البحث والإنقاذ البحري وانفاذ القانون في البحر.

داخلية الوفاق أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن هذه الدورة إستهدفت 22 متدرب على مستوى ليبيا والتي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع.

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وتأتي ههذ الدورة بحسب داخلية الوفاق في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية بإيفاد عدد من أعضاء الإدارة العامة لأمن السواحل لتقلي دورة تدريبية بجمهورية ايطاليا بمدينة اوستيا بمقر أكاديمية الشراكة بين وكالة فرنتكس وبعثة الاتحاد الأوروبي (اليوبام) ووزارة الداخلية الايطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية