مصلحة التسجيل العقاري تطالب بالتفعيل الجزئي لمهام التسجيل العقاري

قال رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري علي الطيب الهادي “للاقتصادية” بأن المصلحة تطالب بالتفعيل الجزئي لمهام التسجيل العقاري غير المعنية بالتسجيل وتحقيق الملكية موضحا بأن قرار المجلس الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 لايزال ساري المفعول.

وأضاف لدي مصلحة التسجيل العقاري الكثير من الاعمال المجمدة المرتبطة بعمل المحاكم والمصارف والتي بحاجة ماسة للتسجيل رسميا مضيفاً الكثير من القضايا المنظورة امام المحاكم لم يتم البت فيها لعدم وجود الشهادة السلبية التي عادة ما تمنح من التسجيل العقاري.

وأوضح هناك طلبات مقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول علي تسهيلات مالية من المصارف أيا كان نوعها مقابل رهون عقارية وهناك طلبات شطب رهون عقارية بعد ان اتم المواطنين تسديد قيمة القروض، وقال كذلك اغلب المصارف لديها حجوزات إدارية علي عقارات رهنت نظير حجز مالي ولم يلتزم المواطن بتسديد ما عليه هذا عدا الملكيات الخاصة التي تتم عن طريق لجنة التعويضات والتي تتطلب نقل الملكية من الدولة للمواطن.

وقال بعض املاك الدولة ايضاً بحاجة للتسجيل وكذلك المشروعات العامة والاستثمارية عند نقل ملكيتها يتطلب الأمر ايضا تسجيلها في السجل العقاري مؤكداً ان هذه اعمال لا تمس تحقيق الملكية وتسجيلها.

وقال الظروف الحالية غير مناسبة لتفعيل تحقيق الملكية وتسجيلها نظراً للظروف الأمنية التي تعيشها ليبيا.

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