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كرموس: تصريحات بومبيو بشأن انتقال عناصر داعش من سوريا إلى ليبيا تحمل تحذيرات هامة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن انتقال عناصر من “داعش” إلى ليبيا تحمل تحذيرات هامة.

كرموس قال في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” وتابعتها صحيفة المرصد إن التصريحات تشير إلى تدخلات جديدة وبشكل أوسع في الشأن الليبي خاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وأن الفترة المقبلة ستشهد تدخلاً سياسياً أو عسكرياً أكبر.

وأشار إلى أن قوات “الأفريكوم” تتحرك بحرية تامة في المجال الجوي الليبي وتنفذ طلعاتها ضد عناصر التنظيم في أماكن عدة وأن العمليات المقبلة قد تهدف لتعزيز التواجد حسب قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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