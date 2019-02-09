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قبائل الجنوب تتهم «السراج» بالانفراد في القرار بشأن أزمة منطقة الجنوب

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أصدر ممثلو قبائل الجنوب ومؤسسات المجتمع المدني بيانًا، يتهمون فيه رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بالانفراد بالقرار، ومحاولة عرقلة جهود القوات المسلحة في تطهير الجنوب من الإرهاب والعصابات المسلحة.

وأضاف البيان، أنَّ ما اتخذه «السراج» من قرارات تخص الجنوب بعد انطلاق عمليات الجيش تأتي تطبيقًا لأجندات خارجية .

وأشار البيان، إلى أن سكان الجنوب يفوضون الجيش وقيادته في عملية تطهير الجنوب.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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