عاجل .. مصدر عسكري : الطائرة التي حطت في حقل الفيل تقل “علي كنه”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر عسكري مطلع وصول آمر المنطقة العسكرية سبها علي كنه المكلف آخيرًا من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى حقل الفيل النفطي .

وأوضح المصدر أن الطائرة التي هبطت في حقل الفيل ظهر اليوم كانت تقل “كنه” ومجموعة من الضباط العسكريين التابعين لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق .

وذكر المصدر – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن “كنه” عقد اجتماع موسع مع قيادات المجموعات الاجرامية المتواجدة بالحقل في مبنى إدارته .

وأشار إلى أن الاستهداف لم يكن مباشراً وعلى الارجح أن العملية كانت لغرض التنبيه وقدرة المقاتلات على رصد وتحديد موعد هبوط أي طائرة في المنطقة .

وأضاف أن المطار استخدم مرتين خلال الأيام الماضية لنقل مصابي العصابات الاجرامية منه، لافتًا إلى أن مقاتلات سلاح الجو الليبي قد استهدفت مواقع بمحيط مهبط مطار حقل الفيل بالتزامن مع هبوط طائرة خاصة بشركة طيران النفط تقل “كنه” ومعاونيه .

ومن جهتها، أعلنت إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية عدم سيطرتها على طائراتها الموجودة في طرابلس وأنها خاضعة للإدارة غير الشرعية الموجودة هناك

يذكر أن غرفة عمليات القوات الجوية أعلنت قبل يومين حظر الطيران في المنطقة الجنوبية دون تنسيق مسبق معها .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر عموداً من الدخان الناتج عن الضربة الجوية التي استهدفت الحقل الواقع جنوب غرب أوباري.

وبالمُقابل تشهد مدينة مرزق الواقعة جنوب سبها والتي تُعتبر وجهة الجيش الوطني الآن ضمن عملياته العسكرية التي أطلقها لتأمين المنطقة الجنوبية والقضاء على العصابات التشادية والإرهابية، هدوءاً نسبياً بعد أن سيطرت قوات الجيش على كامل منافذها.

يشار إلى أن عمليات الجيش زاد عمقها جنوبا إلى مشارف مرزق الواقعة على بعد 120 كيلو مترا جنوبي سبها بعد بسط سيطرته على مدينتي غدوة وسبها.

ويحاصر الجيش مداخل المدينة ومخارجها بهدف تضييق الخناق على المجموعات المسلحة الموجودة داخلها .

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