البيباص: ملياري دينار قيمة الأعمال المنفذة لمشروع السكة الحديدية

قال مدير الادارة العامة لتقييم إداء القطاع العام عبدالرزاق البيباص ” للاقتصادية ” تم تنبيه القائمين علي جهاز مشروع إدارة وتنفيذ الطرق الحديدة بضرورة وضع خطة او تصور لاستئناف العمل بالمشروع مضيفاً ما تم صرفه على الأعمال المنفذة من فتح كامل مسار المشروع واعمال التوريدات واعمال التركيب وخلافه يقدر بأكثر من ملياري دينار ليبي وان المشروع يتطلب تكاثف الجميع للبدء فيه وتنفيذه خاصة الجوانب الأمنية.

واكد بأن مصنع العوارض يمتلك كميات كبيرة من العواض الجاهزة للتركيب تصل لنحو 165 الف عارضة جاهزة للتركيب مضيفا يوجد مصنع جديد متكامل مخزن بحاويات قدرت تكلفة توريده بحوالي 35 مليون دينار تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب.

واضاف سيقوم الجهاز بوضع خارطة طريق واضحة لإمكانية استئناف مرحلي للمشروع وفق معطيات وظروف المرحلة والاستفادة من المسارات الجاهزة بمدينة الخمس وربطها بالمدن المجاورة علي ان يقوم الجهاز في وقت لاحق بتقديم رؤية وتصور يعرض على كافة الجهات ذات العلاقة للبدء في انطلاق المشروع.

يذكر بأن “البيباص” كان قد تفقد الاربعاء مقطورات تم توريدها لصالح جهاز إدارة وتنفيذ الطرق الحديدة في ميناء الخمس وقام بزيارة شركة القطار السريع للوقوف علي التحديات التي تواجهه استأنف العمل .

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