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رئاسة الأركان تنفي منع وقفة في بنغازي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي، أنه لم يتم منع إقامة وقفة احتجاجية بمدينة بنغازي تحت شعار “بنغازي تحررت وتنتخب”.

وقال المكتب الإعلامي إنه لا صحة للأنباء المتداولة حول صدور قرار بمنع إقامة وقفة، مضيفا أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق مكفول بموجب الدستور الليبي وبما لا يتعارض أو يخالف الأمن العام والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

ودعا المكتب المواطنين للحذر من وسائل إعلام تُحرّض على القوات المسلحة عبر بث أخبار مغلوطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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