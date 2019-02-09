رئاسة الأركان تنفي منع وقفة في بنغازي

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي، أنه لم يتم منع إقامة وقفة احتجاجية بمدينة بنغازي تحت شعار “بنغازي تحررت وتنتخب”.

وقال المكتب الإعلامي إنه لا صحة للأنباء المتداولة حول صدور قرار بمنع إقامة وقفة، مضيفا أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق مكفول بموجب الدستور الليبي وبما لا يتعارض أو يخالف الأمن العام والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

ودعا المكتب المواطنين للحذر من وسائل إعلام تُحرّض على القوات المسلحة عبر بث أخبار مغلوطة.

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