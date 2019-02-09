الرعيض: يجب منح رجال الاعمال المصريين تسهيلات للمساهمة في اعمار ليبيا

وقعت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية الثلاثاء الماضي بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري والتجارة البينية بين البلدين .

وقال محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ان مصر قادرة علي سد احتياجات السوق الليبي معتبراً توقيع الاتفاقية انطلاقة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص فى البلدين ولتشجيع القطاع الخاص المصري فى إعادة إعمار ليبيا.

واضاف شهد التبادل التجاري بين مصر وليبيا تراجعاً كبيرا بنسبة 10% مقارنة بما قبل عام 2013 مؤكداً ضرورة منح التسهيلات لرجال الاعمال المصريين للمساهمة في اعمار ليبيا .

وقال هاني سفراكس رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إن تكلفة إعمار ليبيا بحسب تقديرات البنك الدولي تبلغ 100 مليار دولار وقدرت الحكومة الليبية احتياجاتها من العمالة لأكثر من 3 ملايين عامل وموظف مصري وهو ما يخدم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن ميزانية حكومة الوفاق الليبية تبلغ نحو 12مليارا و650 مليون دينار وهي رسوم على النقد الأجنبي وتم تخصيصها لمشاريع التنمية حتي13/12/2018 بالإضافة إلى 70 مليار دينار مخصصة لميزانية 2019 وهي تمثل فرصة وآفاقا جديدة لصناعة مواد البناء المصرية ومستلزماتها.

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