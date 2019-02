المتوسط:

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات القصف بالصواريخ من طائرة مجهولة، الذي تعرضت له طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية كانت تنقل جرحى ومصابين من حقل الفيل النفطي لتلقي العلاج في العاصمة الليبية طرابلس.

ويعتبر المجلس هذا الاعتداء عمل إرهابي لا تسمح بارتكابه كافة القوانين والمعاهدات الدولية وتعتبره جريمة ضد الإنسانية.

وأضاف البيان الصادر عن المجلس الرئاسي، أنه لقد اتخذ المجلس الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا العبث، إذ أصدر توجيهاته لوزارة الخارجية بعرض هذا التجاوز الخطير الذي يستهدف حياة المدنيين على مجلس الأمن الدولي.

The post «الرئاسي» يدين القصف بالصواريخ على طائرة مدنية تنقل جرحى من حقل الفيل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية