فنوش: الجيش لا يستهدف أي مكون في الجنوب

أعرب المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش عن ثقته في تحركات الجيش وقدرته على القضاء على الجماعات الإرهابية والمجموعات الأجنبية التي كانت تنتشر في جنوب البلاد.

وأكد فنوش لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، السبت، أن قوات الجيش تخوض معارك ضد متطرفين وأجانب ولا تستهدف أي مكون اجتماعي وعلى رأسهم التبو، مضيفاً أنهم يعيشون في سبها وفي الكفرة ولم يتعرض لهم أحد .

وحول ارتباط الصراع الداخلي بتحريك أطراف خارجية له، بيّن فنوش أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق مخطط عبر إغراق المنطقة الجنوبية في الفوضى، مبينا أنها تستضيف أحد قادة القوات التشادية المعارضة .

وحول تكليف الرئاسي للفريق علي كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية، قلل فنوش من شأن هذه الخطوة مؤكداً أن معظم أهالي أوباري ومكون الطوارق عموماً يصطفون إلى جانب قوات الجيش الوطني وهم يعون مثل هذه الإجراءات التي تصدر عن المجلس الرئاسي، مشدداً على ضرورة انسحابه وخروجه من المشهد.

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