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بيان رسمي يكشف مفاجأة… من كان على متن الطائرة المقصوفة في سماء ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

كشف بيان رسمي، عن مفاجأة بشأن الطائرة المقصوفة في سماء ليبيا اليوم السبت.

القاهرة —سبوتنيك. وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية “القصف بالصواريخ” الذي تعرضت له طائرة مدنية كانت تنقل جرحى من حقل الفيل، لتلقى العلاج في العاصمة طرابلس.

وذكر بيان صادر اليوم السبت عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أنه يدين “بأقسى العبارات القصف بالصواريخ الذي تعرضت له طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية كانت تنقل جرحى ومصابين من حقل الفيل النفطي لتلقى العلاج في العاصمة طرابلس”.

وأضاف البيان “يعتبر المجلس هذا الاعتداء عملا إرهابيا لا تسمح بارتكابه كافة القوانين والمعاهدات الدولية وتعتبره جريمة ضد الإنسانية، ولقد أصاب القصف الصاروخي في مدرج المطار والبنية التحتية لحقل الفيل الذي يعد أحد حقول النفط الرئيسية جنوب غربي البلاد”.

خطوة تصعيدية

وتابع البيان “لقد اتخذ المجلس الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا العبث المدمر، وأصدر توجيهاته لوزارة الخارجية بعرض هذا التجاوز الخطير والذي يستهدف حياة المدنيين على مجلس الأمن الدولي”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • سيد سراق…….انت سبب البلاء فى ليبيا……وندعو الله العلى القدير ان يقصف عمر ك عاجلا غير اجل….ياعميل قطر وتركيا

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