«القضايا المحلية المتعلقة بالنزاع والسلام» عنوان ورشة عمل في بني وليد

قامت مؤسسة مبادرة التغيير السلمي السبت بمدينة بني وليد، بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان «توجيه الشراكة و بناء قدراتها في مجال حساسية النزاع»، وذلك بحضور عدد من المثقفين ومنتسبي منظمات المجتمع المدني بالمدينة.

وتتضمن الورشة التي عقدت بمقر فرع صندوق الضمان الاجتماعي، جملة من المحاور من بينها مفهوم حساسية النزاع وآليات تطبيقه على أرض الواقع، و تحديد النقاط الواجب مراعاتها عند حدوث النزاعات، وتحديد وتحليل القضايا المحلية المتعلقة بالنزاع والسلام .

جديرٌ بالذكر، أن مؤسسة مبادرة التغيير السلمي تعمل من خلال ورش العمل والدورات التدريبية على بناء قدرات السلطات المحلية و قادة المجتمع لتنفيذ استراتيجية «السلام الاجتماعي والتنمية المحلية».

