مهندس لرويترز: الجيش حذّر “كنه” بضربات جوية

قال أحد مُهندسي حقل الشرارة النفطي أن طائرات الجيش الوطني نفذت اليوم السبت، 4 ضربات جوية قرب حقل الفيل النفطي.

ووصف المُهندس في تصريحات لوكالة رويترز، الضربات الجوية بـ”التحذيرات” المُوجّهة لآمر منطقة سبها العسكرية علي كنه، المُعيّن حديثاً من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأكدت مصادر أمنية من مدينة أوباري لـ218 استهداف مُقاتلات سلاح الجو لمواقع بمحيط مهبط مطار حقل الفيل.

يُشار إلى أن غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للجيش الوطني قد أعلنت حظر عمليات الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات المنطقة الجنوبية.

وشددت الغرفة في بيان لها بأنها ستُجبر أي طائرة تُحلق في المنطقة المحظورة دون الحصول على تصريح مُسبق على الهبوط قسراً بالنقاط المحددة لركن القوات الجوية.

وفي حالة عدم امتثال الطائرات المُخالفة لأوامر الهبوط، أكدت غرفة عمليات القوات الجوية أنها ستكون هدفاً مشروعاً لطائرات سلاح الجو.

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