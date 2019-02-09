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تشاد: قوات الجيش تعلن أسرها لـ250 "إرهابيا" تسللوا من ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلنت قيادة أركان الجيش التشادي في بيان السبت أن القوات التشادية أسرت أكثر من 250 “إرهابيا بينهم أربعة من القادة” إثر دخول قافلة من المسلحين إلى تشاد من الأراضي الليبية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. وأكد الرئيس التشادي إدريس ديبي الخميس في مجلس الوزراء أن الجيش التشادي الذي تسانده فرنسا قد دمر بالكامل “قافلة المرتزقة”.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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