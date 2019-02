المتوسط:

أفاد رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري علي الطيب الهادي، بأن المصلحة تطالب بالتفعيل الجزئي لمهام التسجيل العقاري غير المعنية بالتسجيل وتحقيق الملكية، موضحا أن قرار المجلس الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 لايزال ساري المفعول.

وتابع الهادي، أنه لدى مصلحة التسجيل العقاري الكثير من الأعمال المجمدة المرتبطة بعمل المحاكم والمصارف، التي بحاجة ماسة للتسجيل رسميا.

وأشار الهادي، إلى أنه هناك طلبات مقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول علي تسهيلات مالية من المصارف أيا كان نوعها مقابل رهون عقارية.

The post «إدارة المصلحة» تطالب بتفعيل مهام التسجيل العقاري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية