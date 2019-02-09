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«إدارة المصلحة» تطالب بتفعيل مهام التسجيل العقاري

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أفاد رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري علي الطيب الهادي، بأن المصلحة تطالب بالتفعيل الجزئي لمهام التسجيل العقاري غير المعنية بالتسجيل وتحقيق الملكية، موضحا أن قرار المجلس الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 لايزال ساري المفعول.

وتابع الهادي، أنه لدى مصلحة التسجيل العقاري الكثير من الأعمال المجمدة المرتبطة بعمل المحاكم والمصارف، التي بحاجة ماسة للتسجيل رسميا.

وأشار الهادي، إلى أنه هناك طلبات مقدمة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول علي تسهيلات مالية من المصارف أيا كان نوعها مقابل رهون عقارية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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