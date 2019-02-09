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المحيشي: السيطرة على الجنوب أمر مستحيل

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قلل المهتم بالشأن العام الدكتور إسماعيل المحيشي من شأن العملية العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الوطني في الجنوب لملاحقة الجماعات المتطرفة وعناصر المجموعات المعارضة.

واعتبر المحيشي في مداخلة مع لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، السبت، أن السيطرة على الجنوب بالكامل مسألة صعبة جداً وليس في وسع أي قوة موجودة على الأرض في ليبيا اليوم القيام بها نظراً للجغرافيا الواسعة والتضاريس المعقدة والنسيج الاجتماعي المتداخل وأيضاً لترامي أطراف المناطق والمدن التي تبعد عن بعضها لمسافة تتجاوز مئات الكيلومترات ما يعقد ويصعب مهمة أي قوة ليبية موجودة .

وشدد المحيشي في ختام مداخلته على ضرورة البدء بتوحيد السلطة السياسية والجيش الوطني كي يتسنى مواجهة المد المتطرف وعصابات الخطف والحرابة والعناصر الأجنبية، مؤكداً أنه من دون هذه الخطوة الأساسية فلن تفلح أي خطوات أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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