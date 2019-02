مصادر: سلاح الجو يستهدف مواقع بمطار حقل الفيل

المتوسط:

أفادت مصادر من مدينة أوباري، بـ استهداف مُقاتلات سلاح الجو لمواقع بمحيط مهبط مطار حقل الفيل، وذلك بالتزامن مع هبوط طائرة خاصة بشركة طيران النفط تقل على متنها مستخدمي الحقل لاستلام مهامهم .

وتشهد مدينة مرزق الواقعة جنوب سبها والتي تُعتبر وجهة الجيش الوطني الآن ضمن عملياته العسكرية التي أطلقها لتأمين المنطقة الجنوبية والقضاء على العصابات التشادية والإرهابية هدوءًا نسبيًا بعد أن سيطرت قوات الجيش على كامل منافذها.

