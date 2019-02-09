أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها قامت بإعادة تأهيل أحد جوانب مستشفى أبو ستة بالعاصمة طرابلس، وهو المستشفى الوحيد المتخصص في أمراض الصدر والتنفس في غرب ليبيا.

وبينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن “السل هو واحد من العديد من الأمراض التنفسية المنتشرة في مناطق معينة في ليبيا مضيفة أنه “لدعم المؤسسات الصحية الوطنية وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية للاجئين والمجتمعات المحلية، قامت المفوضية بإعادة تأهيل أحد جوانب مستشفى أبو ستة ، وهو المستشفى الوحيد المتخصص في أمراض الصدر والتنفس في غرب ليبيا” موضحة أنها قامت “بترميم الغرف وتوسيع سعة الأسِرَّة ، مما يسمح بعلاج 20 مريضًا إضافيًا، بالإضافة إلى تحسين مرفق دورة المياه الموجود مع مقصورة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات”.

وأوضحت المفوضية أنها قامت في مايو 2018 بتثبيت 20 مصباح شوارع العاملة بالطاقة الشمسية في المنطقة الواقعة خارج المستشفى لضمان سلامة المرضى وتوفير بيئة آمنة” مضيفة “كان تركيب ضوء الشارع الشمسي واحدا من 158 مشروعا سريع التأثير نفذتها المفوضية العام الماضي في جميع أنحاء ليبيا”.