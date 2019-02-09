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المجلس الرئاسي يدين قصف «طائرة مدنية» تنقل جرحى من حقل الفيل للعلاج في طرابلس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان مساء اليوم السبت، «القصف بالصواريخ على طائرة مدنية» قال إنها كانت «تنقل جرحى من حقل الفيل للعلاج في طرابلس».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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