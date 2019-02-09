المجلس الرئاسي يدين قصف «طائرة مدنية» تنقل جرحى من حقل الفيل للعلاج في طرابلس

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان مساء اليوم السبت، «القصف بالصواريخ على طائرة مدنية» قال إنها كانت «تنقل جرحى من حقل الفيل للعلاج في طرابلس».