سياسي: أستبعد وقوع صدام عسكري بين القوات في الجنوب

قال المحلل السياسي الليبي، عاطف الحاسية، إنَّ خطوة الجيش الوطني الليبي بفرض حظر جوي على حركة الطائرات جنوبي البلاد تعد رسالة مهمة جدا لتلك الدول التي طالما دعمت عبث العصابات الممولة في الحدود الليبية.

وأضاف الحاسية، أن هذه الخطوة سياسية بحتة وتتبع عمليات عسكرية واستراتيجية في تلك المنطقة.

وأعرب الحاسية، عن اعتقاده بعدم إمكانية وقوع اشتباك مع قوات حكومة الوفاق، برغم أن حكومة الوفاق في مأزق حقيقي وحاولت في أكثر من مناسبة إيجاد صدام عسكري بين بعض القوات التي تنتمي إليها، إلا أنه استبعد وقوع احتكاك عسكري بين القوات.

