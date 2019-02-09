بعيو يدعو لإطلاق قافلة طرابلس فزان للتضامن والسلام

دعا الكاتب الصحفي محمد بعيو إلى التضامن مع الجنوب الليبي مطالبا بإطلاق قافلة طرابلس فزان للتضامن والسلام.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الجنوب ليس حقل نفط بل حقل الحياة للوطن” مضيفا “فلتنطلق قافلة طرابلس فزان للتضامن والسلام” وتابع “من سيشارك فليقل نعم”.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت أنها اطلقت عملية عسكرية في الجنوب تهدف الى حماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الارهابيين سواء من تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الارهابي والعصابات الاجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس ابشع انواع الجرائم من قتل وخطف وابتزاز وتهريب وتعمل مع دولا اجنبية على تغيير طبوغرافي كبير يهدد الهوية الليبية والمحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي ومنع العابثين والمخربين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة اقليمها الجغرافي كما تهدف العملية الى تأمين مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز وحماية منظومة النهر الصناعي التي تغذي كافة المناطق الليبية في الشمال وتقوم عليها مشاريع كبيرة لتنمية مناطق الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

