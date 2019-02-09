صحة الوفاق تتعهد بدعم مراكز علاج العقم في ليبيا

أكد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى أن الوزارة ستدعم المراكز العامة المتخصصة في علاج العقم بمختلف مدن ومناطق ليبيا.

وقال عيسى خلال اجتماعه اليوم السبت مع رئيس اللجنة الوطنية لتشخيص وعلاج العقم اسماعيل فورتية وممثلين عن مركز علاج العقم بطرابلس؛ إن الوزارة ستعمل على مراجعة اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم عمل مراكز علاج العقم؛ إلى جانب مراجعة بعض الضوابط المتعلقة بعمل المهن الطبية في معامل التخصيب حسبما أورد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وأوضح عيسى أن وزارة الصحة ترغب في التنسيق مع وزارة التعليم لتنفيذ برامج تدريبية للعناصر الطبية المتخصصة في العمل بمراكز علاج العقم يمنح بموجبها شهائد ماجستير للمتدربين؛ بالإضافة إلى إدماج العلوم المعملية في هذا المجال ضمن المناهج التعليمية مشيرًا إلى توجه الوزارة لتنظيم إجراءات العلاج بالداخل والخارج وتوفير التقنية والمراكز الطبية والاستشاريين المتخصصين في علاج مرضى العقم؛ ودعم برامج تأهيل وتدريب العناصر الطبية وإطلاق البرنامج الوطني لعلاج العقم.

من جانبه اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لتشخيص وعلاج العقم إنشاء مراكز عامة لعلاج العقم تجربة حديثة في ليبيا؛ مؤكدًا على ضرورة أن تتبنى وزارة الصحة تنفيذ برامج تدريبية طويلة الأمد للعاملين في هذه المراكز مشددا على أهمية النهوض بدور المراكز المتخصصة في علاج العقم من أجل تقريب الخدمة من المواطن وتوطين العلاج بالداخل والحد من هدر ميزانيات الدولة؛ مشيرًا إلى رغبة المواطنين في الحصول على خدمات علاج مرض العقم داخل ليبيا وفقًا لما رصدته بعض استطلاعات الرأي.

وتردد على مركز علاج العقم بمصراتة أكثر من 15,000 حالة منذ إنشائه فيما سجل مركز علاج العقم بطرابلس معدل تردد يصل إلى 10,000 حالة؛ بينما سجل المركز الوطني لتشخيص وعلاج العقم بالجبل الأخضر أول حالة حمل بواسطة الحقن المجهري بالقطاع العام على مستوى المنطقة الشرقية في الـ 2 من أكتوبر عام 2015 ويعتبر مركز علاج العقم بمدينة سبها المركز المتخصص الوحيد في علاج تأخر الإنجاب وتابعًا لوزارة الصحة على مستوى المنطقة الجنوبية.

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