مدارس بني وليد تتزين ضمن حملة مدرستي

بهدف تحسين منظر المؤسسات التعليمية العامة من خلال تنفيذ عدد من الرسومات والمخطوطات التي ستستهدف كافة المدارس ورياض الأطفال بالبلدية اعلنت مراقبة التعليم بني وليد عن انطلاق حملة مدرستي في كل مدارس بني وليد .

وقال خالد سالم مراقب تعليم بني وليد ان الحملة انطلقت بعد نجاح العملية التي أقيمت بمدرسة عقبة بن نافع ولاقت استحسان الكثير من الأهالي والطلاب.

وأضاف من هذه العملية أطلقنا هذه الحملة لتحسين المنظر الخارجي وتجميله ليكون مثالا وبيتا آخر لكل طالب.

يذكر أن مدينة بني وليد تحتوي على 72 مدرسة ابتدائية وثانوية.

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