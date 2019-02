المتوسط:

أكد وكيل عام وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم عيسى، أن الوزارة ستدعم المراكز العامة المتخصصة في علاج العقم بمختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأوضح وكيل عام وزارة الصحة خلال اجتماعه صباح اليوم السبت مع رئيس اللجنة الوطنية لتشخيص وعلاج العقم إسماعيل فورتية وممثلين عن مركز علاج العقم بطرابلس؛ أن الوزارة ستعمل على مراجعة اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم عمل مراكز علاج العقم؛ إلى جانب مراجعة بعض الضوابط المتعلقة بعمل المهن الطبية في معامل التخصيب.

وبحسب تصريح الوكيل، فإن الوزارة ترغب في التنسيق مع وزارة التعليم لتنفيذ برامج تدريبية للعناصر الطبية المتخصصة في العمل بمراكز علاج العقم يمنح بموجبها شهادات ماجستير للمتدربين؛ بالإضافة إلى إدماج العلوم المعملية في هذا المجال ضمن المناهج التعليمية.

The post «صحة الوفاق» تدعم مراكز علاج العقم بمختلف مدن ومناطق ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية