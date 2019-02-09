سلامة في أديس أبابا لبحث سبل احترام سيادة ليبيا

يشارك المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم السبت في الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا والمقام على هامش أعمال القمة الأفريقية الـ32 المنعقدة حالياً بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وبين سلامة في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه والأمين العام للأمم المتحدة في أديس أبابا “للتداول مع جيران ليبيا في سبل احترام سيادتها ووقف التدخل في شؤونها” مضيفا “يمكن لإفريقيا أن تسهم الكثير في استقرار ليبيا لما فيه مصلحتها جميعا”.

ويأتي ألاجتماع في إطار مواصلة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التعاون والتنسيق دعماً للعملية السياسية في ليبيا ويشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

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