مصدر عسكري: طائرات حربية حاولت اعتراض طائرة آمر سبها في منطقة حقل الفيل

أفاد مصدر عسكري، بأن طائرات حربية حاولت اعتراض طائرة آمر منطقة سبها العسكرية المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الفريق، علي كنة، من النزول في مطار حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد قادمًا من العاصمة طرابلس.

وأشار المصدر، إلى أنَّ مضادات أرضية تابعة لقوة علي كنه، وجهت نيرانها إلى الطائرات الحربية، ما دفعها إلى الابتعاد وتمكين طائرة كنه من النزول بمهبط مطار حقل الفيل.

وكانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، قد أعلنت حظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية إلا بعد موافقتها.

