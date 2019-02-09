«رويترز»: أربع ضربات جوية تحذيرية قرب حقل الفيل النفطي

نقلت «رويترز»، عن مهندس بحقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد، قوله إن قوات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية نفذت اليوم السبت «أربع ضربات جوية تحذيرية قرب الحقل»، موضحًا «أن المستهدف من التحذير هو علي كنه آمر منطقة سبها العسكرية الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأسبوع الماضي».

وعلمت «بوابة الوسط» من مصدر عسكري أن طائرات حربية حاولت اعتراض طائرة آمر منطقة سبها العسكرية المكلف من المجلس الرئاسي، الفريق علي كنه، من النزول في مطار حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد قادمًا من العاصمة طرابلس.

وأضاف المصدر لـ«بوابة الوسط» أن مضادات أرضية تابعة لقوة علي كنه وجهت نيرانها إلى الطائرات الحربية، ما دفعها إلى الابتعاد وتمكين طائرة كنه من النزول بمهبط مطار حقل الفيل.

وكانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت، الجمعة، حظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية إلا بعد موافقتها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن غرفة عمليات القوات الجوية حذرت أي طائرة من الهبوط في مجال المنطقة الجنوبية، ونبهت إلى أنه سيتم إجبار أي طائرة على الهبوط، إذا حلقت دون تصريح في هذا المجال.

ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان مساء اليوم السبت، «القصف بالصواريخ على طائرة مدنية» قال إنها كانت «تنقل جرحى من حقل الفيل للعلاج في طرابلس»، واضفا الحادث بأنه «عمل إرهابي».

وقال المجلس الرئاسي في البيان إن «القصف الصاروخي أصاب مدرج المطار والبنية التحتية لحقل الفيل، الذي يعد أحد حقول النفط الرئيسية في جنوب غرب البلاد، وأحد مصادر رزق الليبيين» وشدد على أنه «يرفض بقوة هذا التجاوز والاستفزاز والتصعيد»، محملاً «المسؤولية كاملة لمرتكبي هذا القصف، الذي عرَّض أرواح المدنيين للخطر، وعرض مصدر رزقهم للتدمير».

وأكد المجلس الرئاسي في البيان أنه «اتخذ الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا العبث المدمر، وأصدر توجيهاته لوزارة الخارجية بعرض هذا التجاوز الخطير، الذي يستهدف حياة المدنيين على مجلس الأمن الدولي».

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