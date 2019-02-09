الرئاسي: ما قامت به طائرات الكرامة عمل إرهابي

وصف

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، السبت، قصف طائرات قوات الكرامة لطائرة مدنية تابعة

للخطوط الجوية الليبية كانت تنقل جرحى ومصابين من حقل الفيل النفطي لتلقي العلاج في

طرابلس ـ بـ “العمل الإرهابي”.

وأدان

الرئاسي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، هذا الاعتداء، وعدّه مخالفًا لجميع القوانين

والمعاهدات الدولية وجريمة ضد الإنسانية.

وأوضح

البيان أن المجلس اتخذ الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لمواجهة ما وصفه

“بالعبث المدمر”، مؤكدًا إصداره توجيهات لوزارة الخارجية بعرض هذا التجاوز

“الخطر” الذي يستهدف حياة المدنيين على المجتمع الدولي.

وأضاف

البيان أن القصف نتج عنه إصابة مدرج المطار والبنية التحتية لحقل الفيل الذي يعدّ أحد

حقول النفط الرئيسية في الجنوب.

وحمّل

البيان مرتكبي هذا القصف المسؤولية الكاملة، لافتًا إلى أن هذا العمل هو محاولة لجر

البلاد إلى مواجهات دامية جديدة تطيل عمر الأزمة.

يُذكر

أن غرفة عمليات الكرامة أعلنت، الخميس، أن أي طائرة محلية أو دولية تهبط في منطقة الجنوب

دون أخذ موافقة منها ستعدّ معادية.

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