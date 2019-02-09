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إعلان تحرير “كامل درنة” من الإرهاب

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مديرية أمن درنة، مساء السبت، انتهاء العمليات العسكرية في المدينة وتحريرها بالكامل من الجماعات الإرهابية.

ويأتي ذلك بعد أن شرعت قوات الجيش الوطني أوائل الشهر الحالي بهجوم واسع على بقايا شورى درنة المنحل في آخر معاقله بالمدينة القديمة.

ودارت عمليات عسكرية وصفت بـ”الأعنف” منذ أشهر في أزقة المدينة القديمة والبياصة الحمرا التي سيطر الجيشُ الوطني عليها مؤخرا.

وكان الجيش الوطني أعلن في 28 يونيو من العام الماضي تحرير درنة من الجماعات الإرهابية بعد نحو 50 يوما من القتال ضد ما يعرف بمجلس شورى درنة المنحل، إلا أن بقايا الجماعات الإرهابية تحصنت في المدينة القديمة وبمناطق أخرى حتى تمكن الجيش اليوم من طي صفحة الإرهاب بالمدينة، وفق ما أعلنت مديرية أمن درنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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